Парсер яндекс маркета нужен для мониторинга цен конкурентов.
Создать карточку (калькулятор) продукта на сайте тилда
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно воспроизвести карточку (калькулятор) продукта (проекты домов из бруса).Есть для примера готовый вариант , нужно сделать тоже самое . Оба сайта созданы на тильде.
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