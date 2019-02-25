Создать карточку (калькулятор) продукта на сайте тилда

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки151 просмотр
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Нужно воспроизвести карточку (калькулятор) продукта (проекты домов из бруса).Есть для примера готовый вариант , нужно сделать тоже самое . Оба сайта созданы на тильде.

5 лет назад
KonstantinMitric
36 летПольша
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад