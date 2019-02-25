Доработки сайта на WordPress

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок145 просмотров
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Доработка рубрик сайта. Верстка не нужна, только доработка функционала. Подробности вышлю кандидатам.

WordPress
5 лет назад
lili47
40 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
2 года назад