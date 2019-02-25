Исправить работу выгрузки из битрикс24 в телеграм

Портал объявлений. Необходимо внести изменения в шаблон объявлений. Настроить вывод метатегов по шаблону. Сайт и подробности в обсуждении. Кроме того, для локальной копии сайта, нужно понимать "как работать через docker-deploy, используется fabric" =) Оцените по стоимости и срокам.
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Есть скрипт на сервере, который выгружает ежедневно отчеты.
Одно из полей показывает некорректные данные.
Необходимо исправить.
Код написан на java.
Пишите сроки и стоимость.
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