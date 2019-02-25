Исправить работу выгрузки из битрикс24 в телеграм

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка111 просмотров
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Есть скрипт на сервере, который выгружает ежедневно отчеты.

Одно из полей показывает некорректные  данные. 

Необходимо исправить. 

Код написан на java.

Пишите сроки и стоимость.

5 лет назад
DeGe
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад