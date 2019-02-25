Доработка сайта и расширение функционала

Требуется «довести до ума» сайт (в основном PHP+HTML+CSS). Проект на WordPress.

Личный кабинет пользователей сделан при помощи плагина WP-Recall, опыт работы с ним крайне приветствуется.

Имеется достаточно подробное ТЗ. Написанное «простым» языком, и большей частью нарисованное в картинках.

Самой работы на 3-5 дней примерно, и она в основном несложная, но т.к. проект нестандартный и кастомизированный, нужно будет вникнуть в его логику и в код предыдущих доработок, обсуждать непонятные моменты из ТЗ, искать компромиссы в реализации.

Оплата - поэтапно на WMR, ЯД, карта банка РФ.

Платить готовы ежедневно, за объём выполненной работы, относительно всех задач.

Бюджет фиксирован, все что не отражено в задании, но всплывет по ходу работы, оплачивается отдельно.

Сроки не резиновые, минимальный прогресс по работе должен быть виден каждый день (кроме выходных)

Оставляйте ваш Skype если его нет в профиле.

Спасибо.