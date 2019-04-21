Корректировка лендинга на WordPress

Веб-программированиеЗавершен2 заявки132 просмотра
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Имеется лендинг на CMS WordPress.

Необходимо скорректировать некоторые элементы дизайна и ускорить анимацию. Макеты psd имеются.

WordPress
5 лет назад
NikSSMTV
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Minnullin
20 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$20
2 дня
Работу выполнил. Всё отлично!
Отличный заказчик. Хорошее ТЗ. Рекомендую!