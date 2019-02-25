Автоматизация системы производства и продаж водоэмульсионной

Автоматизация небольшого производства водоэмульсии и грунтовки разных брендов и типов.

Нам нужно вести учет закупок (ингредиентов, наклеек, тары), производства и продаж (по депозиту, налу и под реализацию).

Нужны будут отчеты по продажам и себестоимости.

Также ограничение ролей в системе как Продавец, Производственник и Администратор.

Для начала хотим попробовать систему в холостую без привязки к налоговой отчетности.

В идеале хотим интуитивно понятную систему, с наименьшим количеством шагов для операций, доступную на мобильных устройствах, как минимум для продавцов.

Текущий учёт ведётся в Excel.

Смотрим на 1С:УНФ как на готовый продукт под наши нужды, однако настройка видится трудоемким и не совсем понятным. Главный критерий, минимальное количество шагов во время работы, однако достаточная гибкость для получения отчётов по себестоимости, долгам, продажам.

Надо систему подготовить к апрелю этого года, до начала высокого сезона