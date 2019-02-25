Макрос(скрипт,отдельное расширен) для расширения в Firefox

Функционал: Есть расширение для файрфокса "MultiFox", там выбираются аккаунты для написания постов в инстаграмме.

Необходимо, чтобы макрос выбирал аккаунты по порядку 1,25,2,24,3,23 и до тех пор, пока не закончатся комментарии, которые вписаны в файл, либо опубликованы в статье на телеграф

Данный алгоритм повторяется один раз.

Количество строк у комментариев разное, думаю, удобнее хранить их в txt файле.

Единственное требование, чтобы работало все на файрфоксе 52.0.6 и MacOs

Сколько будет стоить данный макрос?

Таким образом выглядит выбор аккаунта в расширении MultiFox: