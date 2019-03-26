Спарсить сайт с картинками

Веб-программированиеЗавершен1 заявка166 просмотров
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Добрый день! 

Есть простой сайт, при переходе на главную появляется картинка. При обновлении появляется новая картинка. Нужно написать парсер с использованием прокси. Он должен выкачать до 5 млн картинок, обрезать их до определённого единого разрешения и назвать порядковым номером. 

Никаких сложных фильтров и других вещей не нужно. Можно использовать решения из паблика. 

Ваша цена и сроки. 

Спасибо! 

5 лет назад
mmzkurilo
36 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
iKey
27 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
9 часов назад
5 лет назад
$25
1 день
WMZ
Отличный исполнитель! С Денисом было приятно работать. Всё выполнено быстро и качественно.
Обращайтесь! Буду рад сотрудничать с Вами снова :)