Спарсить сайт с картинками

Добрый день!

Есть простой сайт, при переходе на главную появляется картинка. При обновлении появляется новая картинка. Нужно написать парсер с использованием прокси. Он должен выкачать до 5 млн картинок, обрезать их до определённого единого разрешения и назвать порядковым номером.

Никаких сложных фильтров и других вещей не нужно. Можно использовать решения из паблика.

Ваша цена и сроки.

Спасибо!