Верстка и программирование сайта

Веб-программированиеЗавершен9 заявок226 просмотров
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Необходимо создать одностраничный сайт с элементами анимации на WordPress.

С согласованным дизайном и анимацией можно ознакомиться по ссылке https://xd.adobe.com/view/c4c82996-c94b-4084-4693-e885df3e003b-b2f9/?fullscreen&hints=off 

 

5 лет назад
efremov_82
41 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
alexbrk77
40 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
5 лет назад
$200
20 дней
WMZ
Александру, была поставлена задача по программированию одностраничного сайта. Дизайн сайта был уже разработан. Сложность работе придавала анимация, которую нужно было реализовать. Александр справился с задачей. Одно замечание - затянутый срок работы. Но я был к этому готов, так как это слабое место всех программистов. В целом Александр молодец, рекомендую!
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