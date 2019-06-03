Верстка и программирование сайта

Александру, была поставлена задача по программированию одностраничного сайта. Дизайн сайта был уже разработан. Сложность работе придавала анимация, которую нужно было реализовать. Александр справился с задачей. Одно замечание - затянутый срок работы. Но я был к этому готов, так как это слабое место всех программистов. В целом Александр молодец, рекомендую!