Сделать парсер для Dle программа тв

Веб-программированиеЗавершен1 заявка258 просмотров
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Разработать парсер программ тв с сайта tv.yandex.ru, парсим все тв каналы, а также информацию о передачи пример - https://tv.yandex.ru/program/3897770?eventId=130650465

Подробности будут обсуждаться в ЛС. 

5 лет назад
seonicweb
32 годаКазахстан
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
leitoImpala67
Андрей 
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
14 дней назад
5 лет назад
$100
14 дней
WMZ
Все сделал быстро. Спасибо. Советую всем! Очень быстро и качественно.
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