Создать сайт на тильда с прикреплением к домену

Добрый день, Мне необходимо помочь создать пагинацию на категорийной странице, на PHP. Необходимо именно помочь и объяснить, как это сделать, а не просто сделать. Ставка - 500 рублей в час. Предоплата за 1 час. В ответе прошу указать в ...