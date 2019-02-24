Доработать мой сайт

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок155 просмотров
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1) Необходимо поправить страницу контакты

2) Сделать СЕО оптимизацию

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5 лет назад
globalelite
41 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад