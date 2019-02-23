Ищем разработчка на Symfony на постоянную работу

Мы разрабатываем сложные информационно-аналитические системы по сбору и анализу больших потоков информации из открытых источников (википедии, публичных баз данных и т.п.).Сейчас мы разыскиваем нового человека, чтобы пополнить наш небольшой, но дружный коллектив и расширить фронт работ.

Подходящие качества:

Волк-одиночка. Коллективам и студиям просьба не беспокоиться;

- уровень: крепкий middle. Если вы считаете, что вы ещё на пути к middle, тоже есть смысл постучаться — научим, если что;

- хорошее знание Symfony 3.4;

- отличное знание php7;

- хорошее владение SQL;

- умение и желание работать с внешними API типа платёжных систем, а также с API сервисов в процессе разработки;

- знакомство с git, docker, rabbitmq;

- желание и готовность обучаться тому, что не перечислено выше;

-занятость 2-4 часа ежедневно по реальному таймеру, а не "рабочему времени";

- ежедневная доступность не меньше трёх часов;

- коммуникативность, готовность к содержательному обсуждению;

-готовность оперативно и четко оценивать сроки и объем возможных работ.