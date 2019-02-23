Всем доброго дня! На проекте olx.ua имеется загрузчик файлов. Который позволяет загружать файлы изображений без перезагрузки страницы + мультивыбор + вращение. Необходимо написать подобный скрипт (см. скриншот) как на примере вышеуказанного проекта. P.S. Как я понял, после выбора ...
Ищем разработчка на Symfony на постоянную работу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы разрабатываем сложные информационно-аналитические системы по сбору и анализу больших потоков информации из открытых источников (википедии, публичных баз данных и т.п.).Сейчас мы разыскиваем нового человека, чтобы пополнить наш небольшой, но дружный коллектив и расширить фронт работ.
Подходящие качества:
Волк-одиночка. Коллективам и студиям просьба не беспокоиться;
- уровень: крепкий middle. Если вы считаете, что вы ещё на пути к middle, тоже есть смысл постучаться — научим, если что;
- хорошее знание Symfony 3.4;
- отличное знание php7;
- хорошее владение SQL;
- умение и желание работать с внешними API типа платёжных систем, а также с API сервисов в процессе разработки;
- знакомство с git, docker, rabbitmq;
- желание и готовность обучаться тому, что не перечислено выше;
-занятость 2-4 часа ежедневно по реальному таймеру, а не "рабочему времени";
- ежедневная доступность не меньше трёх часов;
- коммуникативность, готовность к содержательному обсуждению;
-готовность оперативно и четко оценивать сроки и объем возможных работ.
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