Telegram бот с фукнкцией оплаты

Тематика ключи доступа MMO (текст). Api оплата qiwi,payeer,btc.

Выбрать жанр - > выбрать игру > выбрать срок действия ключа -> купить ключ.

После покупки пользователю отображается купленный ключ (после автоматической проверки оплаты)

Админка (Есть дашборд на примете).

0.Добавление жанров

Добавление игр (+указание жанра)

Добавление ключей(+указание игры, жанра и срока действия ключа)

1.настройки оплаты

2.Статистика заказов (когда, какой, кто, цена)

(+ общая сумма доходов за месяц)

Пользователи

Кабинет менеджера (доступ только к добавлению товаров)

Кнопки меню (возможность добавления своих кнопок в панель бота, например "о магазине", "контакты" и т .д"

Так же есть подобный бот с дырами, с киви. Но туда нужно внедрить payyer и btc и закрыть все уязвимости.