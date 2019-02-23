Необходимо написать скрипт jQuery+PHP

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки250 просмотров
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Всем доброго дня!

На проекте olx.ua имеется загрузчик файлов. Который позволяет загружать файлы изображений без перезагрузки страницы + мультивыбор + вращение.

Необходимо написать подобный скрипт (см. скриншот) как на примере вышеуказанного проекта.

P.S. Как я понял, после выбора файла, происходит загрузка во временную папку, при обращении в которую и происходят манипуляции с вращением. Далее это все уже передается обработчику, который переносит файлы изображений в нужную папку пользователя.

PHPjQuery
5 лет назад
c0wb0y
39 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
rstamkichinsky
Рустам 
31 годЙемен
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$15
1 день
Исполнитель взялся за заказ, однако не выполнил работу в заявленые строки и не отвечает на сообщения (читает и игнорирует). Знал бы, что не выполнит - поручил бы другому. Не рекомендую!
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