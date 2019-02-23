Необходимо написать скрипт jQuery+PHP

Всем доброго дня!

На проекте olx.ua имеется загрузчик файлов. Который позволяет загружать файлы изображений без перезагрузки страницы + мультивыбор + вращение.

Необходимо написать подобный скрипт (см. скриншот) как на примере вышеуказанного проекта.

P.S. Как я понял, после выбора файла, происходит загрузка во временную папку, при обращении в которую и происходят манипуляции с вращением. Далее это все уже передается обработчику, который переносит файлы изображений в нужную папку пользователя.