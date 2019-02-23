Доделать правки на ВП

Приветствую уважаемые исполнители. Есть сайт на вордпрессе, по которому нужно сделать серию правок. Ранее один из программистов начал работу, сделав ровно половину и получив первую часть оплаты, пропал.

В связи с этим требуется надежный человек, знающий свое дело и который будет пропадать на несколько дней.

Перечень требуемых доработок находится в прикрепленном файле. Перед откликом настоятельно прошу изучить ТЗ.

Всем заранее спасибо.