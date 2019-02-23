Программист для создания сайта-визитки

Сайт визитка для компании по продаже автомобилей. Хостинги на linux, писать нужно на PHP, использовать стандартный CMS (предпочтительно Wordpress). Все опции стандартные: добавлять/удалять новые страницы, добавлять/редактировать/удалять текст и фотографии. Подробности (структура сайта, наполнение, нюансы) смотрите в брифе. Обратите внимание, у каждого из трех каталогов будет разный дизайн, в двух каталогах будет interior tour, у каталога для core наполнение галереи будет в разы меньше.

Дизайн сейчас в разработке

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