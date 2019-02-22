Pups.ru

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка116 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт pups.ru написан на фреймворк codeigniter.

Есть необходимость внедрения разметки e-commerce на сайт и подключения его в яндекс метрику и гугл аналитику.

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/ecommerce?hl=ru

https://yandex.ru/support/metrika/data/e-commerce.html

5 лет назад
Copy-Seo
42 годаМолдова
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Парсинг рекламных объявлений Google и Яндекс

    Есть выборка из 115 000 ключей, по каждому из них, необходимо собрать рекламные объявления из поисковых систем. Собрать нужно все объявления: верхние и нижние. Можно выполнить с помощью любого софта, например A-parser, главное результат. Результат нужен в виде ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать бота для Телеграм.

    Здравствуйте!  Требуется бота для Телеграм. Цель бота автоматически, чрез заданный интервал отправлять пользователю сообщения. После определенного блока сообщений, вылезает кликабельна кнопка. Если пользователь нажимает ее, то бот начинает отправлять следующий блок сообщений. И т.д. Бот создается под ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка интернет-магазина. Доработка корзины Virtuemart.

    ДОРАБОТКА КОРЗИНЫ VIRTUEMART  Текущие характеристики сайта  VirtueMart 3.2.15  Плагин корзины VirtueMart One Page Checkout(onepage generic)  ЗАДАЧИ, КРАТКО:  1 Автоматическое определение города/области покупателя, с возможностью изменения, при изменении используется КЛАДР.  2 Добавление способов доставки (СДЭК до двери , СДЭК до ПВЗ, Почта ...

    Virtuemart
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настройка функционала личного кабинета BillManager

    Консультирование по функционалу ивозможностям системы для полноценного понимания какие функции мы готовы подключить дополнительно а какие нет . Настроить BillManager(https://www.ispsystem.ru/software/billmanager): ·        Брендирование (лого, корпоративные цвета),описание компании, и внесение всей необходимой информации(телефоны, почта, реквизиты и т.д.) ·        Настройка оферты(либо ссылку на сайт, зависит ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Необходимо исправить ошибки в работе самописной системы управления ИМ

    $120

    Задача: Необходимо исправить ошибки в работе самописной системы управления интернет-магазином: 1. Исправить работу доставок в заказах; 2. Исправить возможность добавления новых товаров в систему; 3. Решить проблему добавления новых сущностей в каталог; 4. Разобраться с багами работы ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Допилить модуль Virtuemart для интернет магазина

    [b]Исходные данные[/b] * Есть сайт на Joomla 3.9 + Virtuemart 3.4 -- [url=https://new.rollo.net.ua/]https://new.rollo.net.ua[/url] * Товары перенесены, стандартные (предопределенные) размеры пересчитывают сумму, все добавляются в корзину, все ОК * Механика нестандартых размеров написана на jQuery, сумма расчитывается правильно, визуальная часть присутствует (см. ...

    Virtuemart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработки интернет магазина (modx revo)

    $150

    Всем привет. Очень коротко.  1. Сайт лег. Необходимо разобраться в чем дело и восстановить. 2. Проанализировать и исправить сайта - дыры, безопасность, настройки сервака, настройки бэкапа и так далее - тут при большом объеме работы может быть ...

    MODX
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Внести на страницы сайта готовые теги от СЕО-мастера

    Есть готовая таблица с тегами от СЕО-мастера. Эти тексты нужно внести на 21 страницу сайта XRates.ru. Сайт написан на PHP. Есть и другие задания, в случае заинтересованности в работе.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад