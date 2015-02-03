Доработка интернет-магазина. Доработка корзины Virtuemart.

ДОРАБОТКА КОРЗИНЫ VIRTUEMART

Текущие характеристики сайта

VirtueMart 3.2.15

Плагин корзины VirtueMart One Page Checkout(onepage generic)

ЗАДАЧИ, КРАТКО:

1 Автоматическое определение города/области покупателя, с возможностью изменения, при изменении используется КЛАДР.

2 Добавление способов доставки (СДЭК до двери , СДЭК до ПВЗ, Почта России 3 разные, Pickpoint ПВЗ)

3 Выпадающее/Всплывающее окно для выбора ПВЗ по СДЭК и Pickpoint

4 Автоматический расчет стоимости доставки и сроков на основе выбранного Города и Региона доставки

5 Доработка формы Контактных данных, логика и отображение полей в зависимости от способа доставки

6 Корректная работа на мобильных устройствах

Есть более или менее подробное ТЗ, предоставим, нужен человек с опытом разработки похожих корзин, где используются модули СДЭК, Почта России , пункты выдачи Pickpoint и происходит автоматический расчет цены, сроков доставки+виджет c возможностью выбора постамата, если это ПВЗ (СДЭК/picpoint) по всем этим модулям вместе на основе поля "Город/Область".

При успешном проекте , будут предложены ещё работы по сайту.

Всем кто заинтересует и имеет достаточный опыт, ответим с предложение ознакомится с полным ТЗ.

Стоимость работы обсуждается...