Доработка интернет-магазина. Доработка корзины Virtuemart.

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ДОРАБОТКА КОРЗИНЫ VIRTUEMART 

Текущие характеристики сайта 

VirtueMart 3.2.15 

Плагин корзины VirtueMart One Page Checkout(onepage generic) 

ЗАДАЧИ, КРАТКО: 

1 Автоматическое определение города/области покупателя, с возможностью изменения, при изменении используется КЛАДР. 

2 Добавление способов доставки (СДЭК до двери , СДЭК до ПВЗ, Почта России 3 разные, Pickpoint ПВЗ) 

3 Выпадающее/Всплывающее окно для выбора ПВЗ по СДЭК и Pickpoint 

4 Автоматический расчет стоимости доставки и сроков на основе выбранного Города и Региона доставки 

5 Доработка формы Контактных данных, логика и отображение полей в зависимости от способа доставки 

6 Корректная работа на мобильных устройствах 

Есть более или менее подробное ТЗ, предоставим, нужен человек с опытом разработки похожих корзин, где используются модули СДЭК, Почта России , пункты выдачи Pickpoint  и происходит автоматический расчет цены, сроков доставки+виджет c возможностью выбора постамата, если это ПВЗ (СДЭК/picpoint) по всем этим модулям вместе на основе поля "Город/Область". 

При успешном проекте , будут предложены ещё работы по сайту. 

Всем кто заинтересует и имеет достаточный опыт, ответим с предложение ознакомится с полным ТЗ. 

Стоимость работы обсуждается...

Virtuemart
5 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
день назад
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