Настройка функционала личного кабинета BillManager

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Консультирование по функционалу ивозможностям системы для полноценного понимания какие функции мы готовы

подключить дополнительно а какие нет .

Настроить BillManager(https://www.ispsystem.ru/software/billmanager):

·        Брендирование (лого, корпоративные цвета),описание компании, и внесение всей необходимой информации(телефоны, почта,

реквизиты и т.д.)

·        Настройка оферты(либо ссылку на сайт, зависит оттого как умеет работать Система), акцепта оферты(при регистрации/заказе услуги),

шаблонов документов(акт,счет по образцу) и шаблонов сообщений

·        Согласно калькулятору(предоставим), сделатьсистему расчета и возможности выбрать услугу с доп услугами(включая аренду

лицензий):

o  Терминальный сервер

o  Почтовый сервер

o  Сервер 1С

o  Обслуживание 1С(пакетами и по часам)

o  ИТ-аутсорсинг

·        Настройка связи с почтовым сервером дляотправки/приема сообщений

·        Настройка оплаты через Сбербанк

·        Настройка оплаты через Яндекс Кассу(возможно лиувеличение стоимости в зависимости от процента, чтобы процент платил заказчик?)

·        Настройка возможности предоплаты за 3-6-12 мессо скидкой 5%-10%-15% соответственно

·        Настройка автоплатежей (автопродление,рекуррентные платежи)

·        Синхронизация с Диадок и возможность ее выборадля пользователя(под вопросом, нужна консультация)

·        Настроить возможность внесения изменений всписок услуг или параметры выбранного сервера и автоматический пересчет

стоимости

·        Настроить передачу параметров заказанной(иизмененной) услуги(сервера) по SSH на SSH-сервердля дальнейшей автоматизации.

Настроить возможность обмена сообщениями между инженерами,службой продаж и пользователями(проконсультировать, предложи

5 лет назад
KorotkiyP
42 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад