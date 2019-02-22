Есть выборка из 115 000 ключей, по каждому из них, необходимо собрать рекламные объявления из поисковых систем. Собрать нужно все объявления: верхние и нижние. Можно выполнить с помощью любого софта, например A-parser, главное результат. Результат нужен в виде ...
Настройка функционала личного кабинета BillManager
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Консультирование по функционалу ивозможностям системы для полноценного понимания какие функции мы готовы
подключить дополнительно а какие нет .
Настроить BillManager(https://www.ispsystem.ru/software/billmanager):
· Брендирование (лого, корпоративные цвета),описание компании, и внесение всей необходимой информации(телефоны, почта,
реквизиты и т.д.)
· Настройка оферты(либо ссылку на сайт, зависит оттого как умеет работать Система), акцепта оферты(при регистрации/заказе услуги),
шаблонов документов(акт,счет по образцу) и шаблонов сообщений
· Согласно калькулятору(предоставим), сделатьсистему расчета и возможности выбрать услугу с доп услугами(включая аренду
лицензий):
o Терминальный сервер
o Почтовый сервер
o Сервер 1С
o Обслуживание 1С(пакетами и по часам)
o ИТ-аутсорсинг
· Настройка связи с почтовым сервером дляотправки/приема сообщений
· Настройка оплаты через Сбербанк
· Настройка оплаты через Яндекс Кассу(возможно лиувеличение стоимости в зависимости от процента, чтобы процент платил заказчик?)
· Настройка возможности предоплаты за 3-6-12 мессо скидкой 5%-10%-15% соответственно
· Настройка автоплатежей (автопродление,рекуррентные платежи)
· Синхронизация с Диадок и возможность ее выборадля пользователя(под вопросом, нужна консультация)
· Настроить возможность внесения изменений всписок услуг или параметры выбранного сервера и автоматический пересчет
стоимости
· Настроить передачу параметров заказанной(иизмененной) услуги(сервера) по SSH на SSH-сервердля дальнейшей автоматизации.
Настроить возможность обмена сообщениями между инженерами,службой продаж и пользователями(проконсультировать, предложи
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