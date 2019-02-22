Парсинг рекламных объявлений Google и Яндекс

Есть выборка из 115 000 ключей, по каждому из них, необходимо собрать рекламные объявления из поисковых систем.

Собрать нужно все объявления: верхние и нижние.

Можно выполнить с помощью любого софта, например A-parser, главное результат.

Результат нужен в виде 2 отдельных таблиц, одна для Google, вторая для Яндекса.

Итоговая таблица должна быть такого вида: (пример https://take.ms/pjIqY )

Фраза | Домен | Заголовок объявления

﻿ | Домен | Заголовок объявления

| Домен | Заголовок объявления

Данные должны быть только для ключей, по которым есть реклама в выдаче. Ключи без рекламных объявлений включать в таблицу не нужно.

Еще хотелось бы увидеть сводную таблицу, которая подсчитает сколько раз какой домен встретился в объявлениях.

Например Домен 1 показался 1235 раз, кликаем на цифру и видим все фразы и объявления, где есть этот домен. Тоже нужны 2 таблицы, отдельно для Google и Яндекс.

Жду от вас предложения по цене и срокам.

Спасибо!