Построить организационную диаграмму ИС «Аптека» ARIS

Привет у меня есть график акций на Yahoo там можно размещать линии и пометки когда переходишь на другие графики линии и пометки теряются задача: переходя на другие графики мне нужно сохранять эти линии и пометки для всех графиков линк на график [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Ffinance.yahoo.com%2Fchart%2FAAPL%23eyJpbnRlcnZhbCI6IndlZWsiLCJwZXJpb2RpY2l0eSI6MSwidGltZVVuaXQiOm51bGwsImNhbmRsZVdpZHRoIjo4LCJ2b2x1bWVVbmRlcmxheSI6dHJ1ZSwiYWRqIjp0cnVlLCJjcm9zc2hhaXIiOnRydWUsImNoYXJ0VHlwZSI6ImxpbmUiLCJleHRlbmRlZCI6ZmFsc2UsIm1hcmtldFNlc3Npb25zIjp7fSwiYWdncmVnYXRpb25UeXBlIjoib2hsYyIsImNoYXJ0U2NhbGUiOiJsaW5lYXIiLCJwYW5lbHMiOnsiY2hhcnQiOnsicGVyY2VudCI6MSwiZGlzcGxheSI6IkFBUEwiLCJjaGFydE5hbWUiOiJjaGFydCIsInRvcCI6MH19LCJzZXRTcGFuIjp7fSwibGluZVdpZHRoIjoyLCJzdHJpcGVkQmFja2dyb3VkIjp0cnVlLCJldmVudHMiOmZhbHNlLCJjb2xvciI6IiMwMDgxZjIiLCJzeW1ib2xzIjpbeyJzeW1ib2wiOiJBQVBMIiwic3ltYm9sT2JqZWN0Ijp7InN5bWJvbCI6IkFBUEwifSwicGVyaW9kaWNpdHkiOjEsImludGVydmFsIjoid2VlayIsInRpbWVVbml0IjpudWxsLCJzZXRTcGFuIjp7fX1dLCJjdXN0b21SYW5nZSI6bnVsbCwiZXZlbnRNYXAiOnsiY29ycG9yYXRlIjp7ImRpdnMiOmZhbHNlLCJzcGxpdHMiOmZhbHNlfSwic2lnRGV2Ijp7fX0sInN0dWRpZXMiOnsidm9sIHVuZHIiOnsidHlwZSI6InZvbCB1bmRyIiwiaW5wdXRzIjp7ImlkIjoidm9sIHVuZHIiLCJkaXNwbGF5Ijoidm9sIHVuZHIifSwib3V0cHV0cyI6eyJVcCBWb2x1bWUiOiIjMDBiMDYxIiwiRG93biBWb2x1bWUiOiIjRkYzMzNBIn0sInBhbmVsIjoiY2hhcnQiLCJwYXJhbWV0ZXJzIjp7IndpZHRoRmFjdG9yIjowLjQ1LCJjaGFydE5hbWUiOiJjaGFydCJ9fX19]https://finance.yahoo.com/chart/wmt/?guccounter=1#eyJpbnRlcnZhbCI6IndlZWsiLCJwZXJpb2RpY2l0eSI6MSwiY2FuZGxlV2lkdGgiOjIuMjMyMDE0Mzg4NDg5MjA4Nywidm9sdW1lVW5kZXJsYXkiOnRydWUsImFkaiI6dHJ1ZSwiY3Jvc3NoYWlyIjp0cnVlLCJjaGFydFR5cGUiOiJsaW5lIiwiZXh0ZW5kZWQiOmZhbHNlLCJtYXJrZXRTZXNzaW9ucyI6e30sImFnZ3JlZ2F0aW9uVHlwZSI6Im9obGMiLCJjaGFydFNjYWxlIjoibGluZWFyIiwicGFuZWxzIjp7ImNoYXJ0Ijp7InBlcmNlbnQiOjEsImRpc3BsYXkiOiJXTVQiLCJjaGFydE5hbWUiOiJjaGFydCIsInRvcCI6MH19LCJzZXRTcGFuIjpudWxsLCJsaW5lV2lkdGgiOjIsInN0cmlwZWRCYWNrZ3JvdWQiOnRydWUsImV2ZW50cyI6ZmFsc2UsImNvbG9yIjoiIzAwODFmMiIsInN5bWJvbHMiOlt7InN5bWJvbCI6IldNVCIsInN5bWJvbE9iamVjdCI6eyJzeW1ib2wiOiJXTVQifSwicGVyaW9kaWNpdHkiOjEsImludGVydmFsIjoid2VlayIsInRpbWVVbml0IjpudWxsLCJzZXRTcGFuIjpudWxsfV0sImN1c3RvbVJhbmdlIjpudWxsLCJldmVudE1hcCI6eyJjb3Jwb3JhdGUiOnsiZGl2cyI6ZmFsc2UsInNwbGl0cyI6ZmFsc2V9LCJzaWdEZXYiOnt9fSwidGltZVVuaXQiOm51bGwsInN0dWRpZXMiOnsidm9sIHVuZHIiOnsidHlwZSI6InZvbCB1bmRyIiwiaW5wdXRzIjp7ImlkIjoidm9sIHVuZHIiLCJkaXNwbGF5Ijoidm9sIHVuZHIifSwib3V0cHV0cyI6eyJVcCBWb2x1bWUiOiIjMDBiMDYxIiwiRG93biBWb2x1bWUiOiIjRkYzMzNBIn0sInBhbmVsIjoiY2hhcnQiLCJwYXJhbWV0ZXJzIjp7IndpZHRoRmFjdG9yIjowLjQ1LCJjaGFydE5hbWUiOiJjaGFydCJ9fX0sInJhbmdlIjpudWxsfQ%3D%3D[/url]