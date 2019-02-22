Есть очень удачный пример календаря на одном сайте. Задача скопировать и изменить под корпоративные цвета не изменяя функционала. Рассказать как работать с ним (добавлять мероприятия, установить к себе на сайт) Ссылку скину.
Построить организационную диаграмму ИС «Аптека» ARIS
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Построить организационную диаграмму информационной системы «Аптека»,используя методологию ARIS.
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