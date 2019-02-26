Написать класс взаимодействия с сервисом через API php

Имеется база данных https://auto.basebuy.ru/

Раз в месяц выходят обновления.

Есть API https://api.basebuy.ru/api/auto/v1/

Необходим класс для обновления базы данных с методами которые:

- который будет возвращать данные по запросу

- будут добавлять в базу новые значения по всем таблицам (по каждой таблице отдельный метод)

и так далее...

В общем нужно чтобы база данных обновлялась по мере выхода обновлений (при запуске в ручном режиме)

Методы и переменные класса должны быть статическими

Более подробно исполнителю