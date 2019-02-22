Перенести проект со старого PHP на YII2

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок136 просмотров
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Требуется перенести портал по недвижимости - весь функционал и верстку на YII2.

PHP
5 лет назад
sshell72
Сергей 
51 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
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