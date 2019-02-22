Нужно написать сложный чат на node js

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки143 просмотра
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Нужно написать сложный чат на node js 

Групповое общение с несколькими клиентами, группа менеджеров и прочее

Связь телеграмм или скайп

Node js обязателен

5 лет назад
denis7778
39 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
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