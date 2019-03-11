PHP API Скрипт

[i]Требования:[/i] [list][*]хорошее знание Symfony;[*]отличное знание php7;[*]хорошее владение SQL;[*]умение и желание работать с внешними API типа платёжных систем, а также с API сервисов в процессе разработки;[*]готовность работать с нечёткими ТЗ;[*]знакомство с git, docker, mysql, rabbitmq;[*]занятость 2-4 часа ...
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Разобраться с данными апи https://www.ukrnames.com/docs/epp_manual_v1_0_5.pdf и сделать несколько примеров, например продление домена, изменение ns-серверов и создание хостов
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