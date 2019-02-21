Ускорить загрузку сайта на вордпресс

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка121 просмотр
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Добрый день!  

Сайт на вп. 

Работает на woocommerce + плагин мультисайта  

Сейчас столкнулись с очень медленной загрузкой сайта.  

Судя по логам и данным хостера, это связано с интенсивным обменом данными с яндекс.маркетом.  

Нужно разобраться со скриптом обмена или выключить его вовсе (реализовать по другому) 

Кеширование и все пр. уже пробовали.  

Указывайте, пожалуйста, ценовые рамки и сроки

5 лет назад
medvedevstefan
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад