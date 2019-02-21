Ускорить загрузку сайта на вордпресс

Добрый день!

Сайт на вп.

Работает на woocommerce + плагин мультисайта

Сейчас столкнулись с очень медленной загрузкой сайта.

Судя по логам и данным хостера, это связано с интенсивным обменом данными с яндекс.маркетом.

Нужно разобраться со скриптом обмена или выключить его вовсе (реализовать по другому)

Кеширование и все пр. уже пробовали.

Указывайте, пожалуйста, ценовые рамки и сроки