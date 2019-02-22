Для сайта XRates.ru сделать небольшие доработки

Нужно проанализировать и оптимизировать бэкенд на Spring Framework
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Сделать функцию отправки письма на адрес обменника при публикации нового отзыва на его странице отзывов на моем сайте.
2. Выделить особым образом отображение сообщений представителя обменника на странице отзывов, было бы понятно, что это официальный представитель.
3. На странице отзывов обменника добавить поля с описанием, логотипом обменника и некоторыми другими данными.
В будущем будут новые доработки. Хотел бы найти адекватного исполнителя.
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