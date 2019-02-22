Для сайта XRates.ru сделать небольшие доработки

1. Сделать функцию отправки письма на адрес обменника при публикации нового отзыва на его странице отзывов на моем сайте.

2. Выделить особым образом отображение сообщений представителя обменника на странице отзывов, было бы понятно, что это официальный представитель.

3. На странице отзывов обменника добавить поля с описанием, логотипом обменника и некоторыми другими данными.

В будущем будут новые доработки. Хотел бы найти адекватного исполнителя.