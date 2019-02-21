Телеграм чат бот

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок141 просмотр
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Приветствую! Есть необходимость в разработке чат бота. Нестандартная задача. 

Детали будут предоставлены и будут обсуждаться с исполнителем. 

5 лет назад
Vinat
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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