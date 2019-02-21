Дополнение по Битриксу (доработка)

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Доработка сайта на Битрикс  

1) Привязка робокассы (платежной системы) (привязана, но не отрабатывает) 

2) Выгрузка xml (настроить выгрузку по образцу) 

3) Увеличение количества предложений в одном товаре 

5 лет назад
Saulyak2
Василий 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
24 отзыва
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