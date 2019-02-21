Программист Bitrix на доработку сайта

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка119 просмотров
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- На странице 1.jpg в данный момент все объекты находятся в общем списке, без разделения на районы (здания).  

Необходимо сделать 1 в 1 как на этом сайте 2.jpg  

Пример. Есть страница проекта AZIZI STAR  3.png . Если зайти в саму карточку объекта, видно общую информацию, "когда проект будет сдан, минимальная цена, кол-во спальных мест, фотки и тд"  4.png , и ниже карточки объектов.  

У нас есть вся информация для объединения объектов в карточку проекта  5.png  

Так же некоторые карточки проектов уже заведены  6.png но не хватает информации. необходимо с данного сайта парсить всю информацию, фотографии и т.д и объединять проекты.  

Тоже самое касается поиска. Если начать вбивать название в поиске, то идет разделение на Район, объект и проект. Нам необходимо сделать 1 в 1 как тут 7.png  

Просьба озвучивать стоимость и сроки  

Ссылки все скину в личку  

5 лет назад
Saulyak2
Василий 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
24 отзыва