Программист Bitrix на доработку сайта

- На странице 1.jpg в данный момент все объекты находятся в общем списке, без разделения на районы (здания).

Необходимо сделать 1 в 1 как на этом сайте 2.jpg

Пример. Есть страница проекта AZIZI STAR 3.png . Если зайти в саму карточку объекта, видно общую информацию, "когда проект будет сдан, минимальная цена, кол-во спальных мест, фотки и тд" 4.png , и ниже карточки объектов.

У нас есть вся информация для объединения объектов в карточку проекта 5.png

Так же некоторые карточки проектов уже заведены 6.png но не хватает информации. необходимо с данного сайта парсить всю информацию, фотографии и т.д и объединять проекты.

Тоже самое касается поиска. Если начать вбивать название в поиске, то идет разделение на Район, объект и проект. Нам необходимо сделать 1 в 1 как тут 7.png

Просьба озвучивать стоимость и сроки

Ссылки все скину в личку