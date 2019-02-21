Нужно с помощью Curl получить содержимое

В общем несколько лет нормально работал скрипт, а тут сайт источник (крупная доска объявлений) начал подменять содержимое, проблема точно не проксях.

Самостоятельно я не смог исправить проблему ни header ни cookie не помогают, наверное ,что-то не так делаю.

Надо подправить php curl и больше ни чего не нужно, ни каких регулярок и тп., просто необходимо получить содержимое.