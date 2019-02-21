Скрипт для работы с Яндекс.Коллекциями

Нужно написать скрипт, который будет по моим запросам (например, из файла. На входе в файле два поля – ключ и урл) парсить картинки из открытых источников (бесплатные фотобанки, инста, фб, группы и паблики вк, пинтерест, одноклассники и только потом выдача гугла, мейла и в последнюю очередь выдача яндекса – по этим источникам нужно понять откуда именно вы сможете тянуть эти картинки) и создавать отдельную страницу по этому запросу в Яндекс.Коллекциях. Автоматоматически нужно генерировать заголовок title, description и мини описание (одно предложение), ссылку ставим через сокращалку, если не получится, то ставим ссылки напрямую.

Нужно будет еще как-то задавать доступы к аккаунтам на Яндексе (через которых будут создаваться коллекции).

Как технически выглядит сам процесс создания коллекции вручную?

- Для создания коллекции выбираем

- Дальше появляется такое окно

- Заполняем данные

- Наша коллекция создана

- Загружаем картинки в нашу коллекцию

- Достать ссылку на данную коллекцию

Нужно придумать как весь этот процесс автоматизировать с помощью какого-либо скрипта, так как страниц потом будет создаваться много. К сожалению картинки не пропускаются модераторами. Были картинки для пошагового пояснения ручного процесса создания коллекции. При необходимости скину картинки вам в личку

Пишите пожалуйста сразу как вы можете реализовать автоматизацию данной работы (скрипты, программы?).