4 Google таблицы с отправкой информации между собой

Необходимо настроить четыре гугл таблицы. Три таблицы для руководителей подразделений с персональным доступом, т.е. один человек имеет доступ к одной своей таблице. И одну сводную таблицу для директора куда поступают данные (цифры). Директор естественно имеет доступ ко всем четырем.

Таблица заполняется ежемесячно, каждый месяц новая вкладка. Все формулы в таблица есть! Таблицы прикрепляю!