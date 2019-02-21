Доработки сайта на Wordpress

Нужно внести несколько доработок на сайте wordpress:

1) поставить на формах рекаптчу от гугла

2) вторая касается скрипта конструктора. Мы его устанавливали на наш сайт на одной из страниц. Но при этом начинает ругаться антивирусник. Хотя есть другой сайт, где аналогичный конструктор не вызывает никаких проблем с антивирусами. Стоит задача сделать чтобы у нас тоже проблем не было. Подробнее я конечно информацию скину.