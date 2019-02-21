Конфигуратор для печатной продукции. Одежда, флаги.

Только если есть удачный опыт в данной теме.

Нужен конструктор как на: все майки (ру).

Т.е.: выбор цвета; зад / перед; загрузка лого; выбор и правка текста. Все быстро и четко что бы работало.

Сделать такой функционал, а мы его сами прикрутим в магазин.