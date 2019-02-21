Конфигуратор для печатной продукции. Одежда, флаги.

Здравствуйте! Ищем специалиста для реализации ряда нововведений и функций в работающем проекте. Опыт и знания: php, angularjs, laravel, bootstrap администрирование сервера nginx. html, css, javascript, jquery. желательно знание принципов работы api агрегаторов платежных систем. Нужен опытный самостоятельный программист (не команда разработчиков) с ...
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Только если есть удачный опыт в данной теме.
Нужен конструктор как на: все майки (ру).
Т.е.: выбор цвета; зад / перед; загрузка лого; выбор и правка текста. Все быстро и четко что бы работало.
Сделать такой функционал, а мы его сами прикрутим в магазин.
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