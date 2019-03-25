Доработка функционала PDF просмотрщика (ч. 1)

Часть 1 включает несколько пунктов:

1. Исправить битые ссылки в инструкциях Ardo

2. Разделение на разделы (будут и другие бренды, не только Ardo). Сейчас я создал раздел для Бренда XXX в этом разделе показываются все инструкции и из Ardo.

3. Нужно привести в порядок иерархию урлов, должно быть так:

Иерархия закладывается следующая:

- /instrukcii/ - вывод категорий 1 уровня (стиральные машины, подомойки и т.д.

- /instrukcii/слаг категории 1 уровня/ - вывод категорий 2 уровня которые принадлежат выбранному 1 уровню (то есть допустим /instrukcii/wm/ выведет все подкатегории (бренды) которые находятся в категории стиральных машин)

- /instrukcii/слаг категории 1 уровня/слаг категории 2 уровня/ - вывод инструкций категории 2 уровня (то есть допустим /instrukcii/wm/ardo/ выведет все инструкции по ардо

Вся информация на данных страницах будет выведена самым простым способом (на страницах будет просто перечень ссылок с названием без какого либо оформления и стилей), смотрите дальше по 2 пункту.

Часть 2

4. Страницу раздела /instrukcii/wm/ardo/ нужно переделать так, чтобы там уместились ссылки на все модели с интерактивным поиском по любым буквам из названия модели

Наведение красоты в разделы просмотрщика