Доработка функционала PDF просмотрщика (ч. 1)

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Часть 1 включает несколько пунктов:
1. Исправить битые ссылки в инструкциях Ardo
2. Разделение на разделы (будут и другие бренды, не только Ardo). Сейчас я создал раздел для Бренда XXX в этом разделе показываются все инструкции и из Ardo.
3. Нужно привести в порядок иерархию урлов, должно быть так:
Иерархия закладывается следующая:
- /instrukcii/ - вывод категорий 1 уровня (стиральные машины, подомойки и т.д.
- /instrukcii/слаг категории 1 уровня/ - вывод категорий 2 уровня которые принадлежат выбранному 1 уровню (то есть допустим /instrukcii/wm/ выведет все подкатегории (бренды) которые находятся в категории стиральных машин)
- /instrukcii/слаг категории 1 уровня/слаг категории 2 уровня/ - вывод инструкций категории 2 уровня (то есть допустим /instrukcii/wm/ardo/ выведет все инструкции по ардо
Вся информация на данных страницах будет выведена самым простым способом (на страницах будет просто перечень ссылок с названием без какого либо оформления и стилей), смотрите дальше по 2 пункту.
Часть 2
4. Страницу раздела /instrukcii/wm/ardo/ нужно переделать так, чтобы там уместились ссылки на все модели с интерактивным поиском по любым буквам из названия модели
Наведение красоты в разделы просмотрщика
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