Доработка функционала PDF просмотрщика (ч. 1)

$200
Веб-программированиеЗавершен1 заявка148 просмотров
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Часть 1 включает несколько пунктов:

1. Исправить битые ссылки в инструкциях Ardo

2. Разделение на разделы (будут и другие бренды, не только Ardo). Сейчас я создал раздел для Бренда XXX в этом разделе показываются все инструкции и из Ardo.

3. Нужно привести в порядок иерархию урлов, должно быть так:

Иерархия закладывается следующая:

 - /instrukcii/ - вывод категорий 1 уровня (стиральные машины, подомойки и т.д.

- /instrukcii/слаг категории 1 уровня/ - вывод категорий 2 уровня которые принадлежат выбранному 1 уровню (то есть допустим /instrukcii/wm/ выведет все подкатегории (бренды) которые находятся в категории стиральных машин)

- /instrukcii/слаг категории 1 уровня/слаг категории 2 уровня/ - вывод инструкций категории 2 уровня (то есть допустим /instrukcii/wm/ardo/ выведет все инструкции по ардо

Вся информация на данных страницах будет выведена самым простым способом (на страницах будет просто перечень ссылок с названием без какого либо оформления и стилей), смотрите дальше по 2 пункту.

Часть 2

4. Страницу раздела /instrukcii/wm/ardo/  нужно переделать так, чтобы там уместились ссылки на все модели с интерактивным поиском по любым буквам из названия модели

Наведение красоты в разделы просмотрщика

5 лет назад
info0001231
Андрей 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
im_beetle
Денис 
27 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$385
14 дней
WMZ
Всё сделано по ТЗ, а главное в оговоренные сроки.
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