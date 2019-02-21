Спарсить 138 товаров из интернет магазина

Здравствуйте! Ищем специалиста для реализации ряда нововведений и функций в работающем проекте. Опыт и знания: php, angularjs, laravel, bootstrap администрирование сервера nginx. html, css, javascript, jquery. желательно знание принципов работы api агрегаторов платежных систем. Нужен опытный самостоятельный программист (не команда разработчиков) с ...
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