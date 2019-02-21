Написание собственного движка с данными функциями:

-мультисайтность (возможность управлять всеми сайтами на данном движке, блокировать, массово добавлять новости, создавать админов)

- добавление новости по рубрикам

- фотогалерея

- видеогалерея

- блок партнеры

- меню

- создание статей

- правка контактов, соц сетей, лого

- блок партнеры

и т.д. дизайн сайтов, верстка будут.

От Вас разработка движка + стилистика для админки, отрисовывать ее не нужно, просто стильно сделать. Примеры покажу.

Срок около 2 недель. + тест.

Сколько ориентировочно будет стоить, так как опираюсь так же на стоимость.

Впоследствии будут доработки за дополнительный бюджет.