Написание собственного движка

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки132 просмотра
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Написание собственного движка с данными функциями:

-мультисайтность (возможность управлять всеми сайтами на данном движке, блокировать, массово добавлять новости, создавать админов)

- добавление новости по рубрикам

- фотогалерея

- видеогалерея

- блок партнеры

- меню

- создание статей

- правка контактов, соц сетей, лого

- блок партнеры

и т.д. дизайн сайтов, верстка будут.

От Вас разработка движка + стилистика для админки, отрисовывать ее не нужно, просто стильно сделать. Примеры покажу.

Срок около 2 недель. + тест.

Сколько ориентировочно будет стоить, так как опираюсь так же на стоимость.

Впоследствии будут доработки за дополнительный бюджет.

5 лет назад
semsem2009
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
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