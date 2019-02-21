Проанализировать и оптимизировать бэкенд на Spring Framework

Часть 1 включает несколько пунктов: 1. Исправить битые ссылки в инструкциях Ardo 2. Разделение на разделы (будут и другие бренды, не только Ardo). Сейчас я создал раздел для Бренда XXX в этом разделе показываются все инструкции и из ...