Требуется сделать копию сайта.

Веб-программированиеЗакрыт14 заявок147 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать копию сайта aqua-real.ru (все страницы). 

Желательно посадить на CMS – WordPress. (можно рассмотреть альтернативные варианты), чтобы можно было редактировать через админку. 

- Нужно добавить возможность скачивать прайс листы с сайта. 

- Форма регистрации не обязательна. 

- Добавить обратную форму, для оставления заявок на обратный звонок. 

Оплата по договоренности! 

Предлагайте варианты исполнения и стоимость. Без конкретики предложения не рассматриваются. 

Сроки не горят. 

5 лет назад
xoxlovefim
35 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 года назад