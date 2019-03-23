xoxlovefim

Ефим Хохлов xoxlovefim

 
35 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Верстка дизайна по макету в фигме

    $30

    [url=https://www.figma.com/proto/7V4Z7kNg5kYpUlFgEAB9fM/%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C-design?node-id=176%3A34&amp;viewport=-13813%2C2432%2C0.47622913122177124&amp;scaling=min-zoom]Добрый день!  дизайн  https://www.figma.com/proto/7V4Z7kNg5kYpUlFgEAB9fM/%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C-design?node-id=176%3A34&amp;viewport=-13813%2C2432%2C0.47622913122177124&amp;scaling=min-zoom[/url] ТЗ для верстки во вложении

    Figma
    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Требуется сделать копию сайта.

    Нужно сделать копию сайта aqua-real.ru (все страницы).  Желательно посадить на CMS – WordPress. (можно рассмотреть альтернативные варианты), чтобы можно было редактировать через админку.  - Нужно добавить возможность скачивать прайс листы с сайта.  - Форма регистрации не обязательна.  - Добавить ...

    WordPress
    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    5 лет назад