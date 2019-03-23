xoxlovefim

Нужно сделать копию сайта aqua-real.ru (все страницы). Желательно посадить на CMS – WordPress. (можно рассмотреть альтернативные варианты), чтобы можно было редактировать через админку. - Нужно добавить возможность скачивать прайс листы с сайта. - Форма регистрации не обязательна. - Добавить ...