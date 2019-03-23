xoxlovefim

[url=https://www.figma.com/proto/7V4Z7kNg5kYpUlFgEAB9fM/%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C-design?node-id=176%3A34&viewport=-13813%2C2432%2C0.47622913122177124&scaling=min-zoom]Добрый день! дизайн https://www.figma.com/proto/7V4Z7kNg5kYpUlFgEAB9fM/%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C-design?node-id=176%3A34&viewport=-13813%2C2432%2C0.47622913122177124&scaling=min-zoom[/url] ТЗ для верстки во вложении
- $30HTML-верстка16 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно сделать копию сайта aqua-real.ru (все страницы). Желательно посадить на CMS – WordPress. (можно рассмотреть альтернативные варианты), чтобы можно было редактировать через админку. - Нужно добавить возможность скачивать прайс листы с сайта. - Форма регистрации не обязательна. - Добавить ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт5 лет назад