Разработка скрипта для интернет-магазина

1. Сделать функцию отправки письма на адрес обменника при публикации нового отзыва на его странице отзывов на моем сайте. 2. Выделить особым образом отображение сообщений представителя обменника на странице отзывов, было бы понятно, что это официальный ...
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Добрый день. Нужен скрипт для интернет-магазина.
Задача следующая: есть фото с подписанным артикулом. Нужно написать небольшой скрипт, который бы брал эти фото из папки с фото сравнивал по артикулу и вставлял в карточку товара.
Более одной фотографии к одному артикулу будут нумероваться через тире цифрами по возрастанию.
Например:
- артикул 1.111-011
- дополнительные фото: 1.111-011-2, 1.111-011-3, 1.111-011-4 и т.д.
Пишите в личку или в скайр
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