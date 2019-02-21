Разработка скрипта для интернет-магазина

Добрый день. Нужен скрипт для интернет-магазина.

Задача следующая: есть фото с подписанным артикулом. Нужно написать небольшой скрипт, который бы брал эти фото из папки с фото сравнивал по артикулу и вставлял в карточку товара.

Более одной фотографии к одному артикулу будут нумероваться через тире цифрами по возрастанию.

Например:

- артикул 1.111-011

- дополнительные фото: 1.111-011-2, 1.111-011-3, 1.111-011-4 и т.д.

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