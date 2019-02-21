Ищем хороших людей на долговременную работу.

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки152 просмотра
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Требования:

  • хорошее знание Symfony;
  • отличное знание php7;
  • хорошее владение SQL;
  • умение и желание работать с внешними API типа платёжных систем, а также с API сервисов в процессе разработки;
  • готовность работать с нечёткими ТЗ;
  • знакомство с git, docker, mysql, rabbitmq;
  • занятость 2-4 часа ежедневно по реальному таймеру, а не "рабочему времени";
  • ежедневная доступность не меньше трёх часов;
  • желание и готовность обучаться тому, что не перечислено выше;
  • готовность оперативно и четко оценивать сроки и объем возможных работ;
  • готовность оперативно дать сводку о текущих работах в разрабатываемом проекте.
Характер работ:

  • разработка бэкендов к системам обработки данных, платёжным системам, криптовалютным сайтам, торговых ботов и т.п.
  • разработка небольших изолированных сайтов типа редакции СМИ;
5 лет назад
princess
51 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад