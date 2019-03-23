Ищется фронт-разработчик уровня миддл или выше для разработки клиента в веб-проекте работы с распределёнными базами данных..Основные требования:· отличное знание html и css· хорошее знание React· знание typescript· знакомство с tailwind· знакомство с mobx приветствуется .Объём работ: ...
Ф.И.О. Пешина Анна Николаевна
Дата рождения: 14.04.1972
Адрес г. Коломна ул. Дзержинского, д.7 кв4
Образование
1994-1999 МГГИ, факультет иностранных языков, специальность - лингвист-переводчик.
Опыт работы
1997- 1999 Московский Государственный Гуманитарный Институт (МГГИ), преподаватели английского языка
- Имею опыт работы с издательствами (Логос-М), в создания русских версий сайта (компания Schneider Electric), опыт технической поддержки сайтов (http://press.kolomna.ru).
Навыки
Редакторская обработка рукописи. Письменные переводы с английского и немецкого языков (общественно-политические, художественные и научно-популярные, экононические, юридические) Перевод контрактов, договоров, газеты " Ступени Оракула" Знание програмного обепечения (AdobePhotoshop,PageMaker, ,Macromedia Dreamveaver, Word,Excel ) Поиск по заданной тематике в Internet. Средняя скорость перевода 10.000 знаков в день
Личные качества:
Опыт в преподавании (английский и немецкий);
Инициативна, ответственна, исполнительна, легко обучаема;
Большие навыки в письменном и переводе английского на русский, с русского на английский;
Опыт перевода рассказов, научно-популярных статей;
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