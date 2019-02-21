Форма калькулятора лестниц на сайт

Добрый день! Сайт на вп. Работает на woocommerce + плагин мультисайта Сейчас столкнулись с очень медленной загрузкой сайта. Судя по логам и данным хостера, это связано с интенсивным обменом данными с яндекс.маркетом. Нужно разобраться со скриптом обмена или выключить его ...