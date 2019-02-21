Создать программу кликер

Необходимо реализовать на любом бесплатно существующем кликере, либо написать программу, которая будет считывать движение минутной свечи из Метатрейдера 4 и осуществлять клик по необходимой кнопке. Т.е. если свеча растет быстро вверх - срабатывает кликер по одной кнопке, если резко вниз - срабатывает кликер по другой кнопке.