Проект каталогизатор

Требуется создать проект похожий на сайт whiskybase.com - пожалуйста предлагайте платформы или CMS на каких это реально сделать, при функционале таком же как на доноре или чуть меньшем. Основные функции - каталог товаров и система оценок и отзывов. Так же интересует примерное количество времени для реализации и цена такого тпроекта.