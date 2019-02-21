Проект каталогизатор

1. Сделать функцию отправки письма на адрес обменника при публикации нового отзыва на его странице отзывов на моем сайте. 2. Выделить особым образом отображение сообщений представителя обменника на странице отзывов, было бы понятно, что это официальный ...
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Требуется создать проект похожий на сайт whiskybase.com - пожалуйста предлагайте платформы или CMS на каких это реально сделать, при функционале таком же как на доноре или чуть меньшем. Основные функции - каталог товаров и система оценок и отзывов. Так же интересует примерное количество времени для реализации и цена такого тпроекта.
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