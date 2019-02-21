Проект каталогизатор

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки115 просмотров
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Требуется создать проект похожий на сайт whiskybase.com - пожалуйста предлагайте платформы или CMS на каких это реально сделать, при функционале таком же как на доноре или чуть меньшем. Основные функции - каталог товаров и система оценок и отзывов.  Так же интересует примерное количество времени для реализации и цена такого тпроекта.

5 лет назад
dweb077
46 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
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