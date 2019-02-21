Скрыть блок от поисковиков

[table]Задачаhttps://hogwarts-online.info/serbskij-jazyk-onlajn-po-skajpu/

на странице есть блок под названием "Лучшие учителя сербского языка у Вас дома по Скайпу!" и далее текст + фото с ссылками на видео.

Нужно чтобы пользователи видели этот блок, а поисковики не видели, т.к. этот блок будет выводиться на большом количестве страниц на этом сайте, и если его не скрыть, то страницы будут признаваться неуникальными. Нужно что-то придумать. Например, фреймы не индексируют поисковики - может, во фрейм его как-то спрятать... Жду предложений![/table]