Скрыть блок от поисковиков

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки117 просмотров
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[table]Задачаhttps://hogwarts-online.info/serbskij-jazyk-onlajn-po-skajpu/ 

на странице есть блок под названием "Лучшие учителя сербского языка у Вас дома по Скайпу!" и далее текст + фото с ссылками на видео. 

Нужно чтобы пользователи видели этот блок, а поисковики не видели, т.к. этот блок будет выводиться на большом количестве страниц на этом сайте, и если его не скрыть, то страницы будут признаваться неуникальными. Нужно что-то придумать. Например, фреймы не индексируют поисковики - может, во фрейм его как-то спрятать... Жду предложений![/table]

5 лет назад
d654525
Эдуард 
58 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 дней назад
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