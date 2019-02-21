Создание кредитного калькулятора

Требуется переделать плагин импорта для gifts.ru. Товары объединенные в группы надо импортировать в одну карточку [url=http://dev.logotipus.ru/search/?query=%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0+%D1%81+%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BC+MONARCH+150]а не как сейчас[/url]. При этом мы хотим чтобы все цвета были представлены картинками. Остатки в Европе тоже не импортированы.